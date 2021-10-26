Пригожин обратился в органы из-за ролика Любови Соболь

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в полицию с заявлением на соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Поводом стало видео на Youtube, в котором, по мнению Пригожина, содержатся порочащие его сведения, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин написал в полицию заявление на экс-юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь, — сказал собеседник агентства.

Причиной для подачи заявления стал ролик Любови Соболь, опубликованный на Youtube. Пригожин считает, что видео содержит данные, которые порочат его честь и подрывают репутацию. Правоохранители начали доследственную проверку.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее подавал иски в суд к руководству радиостанции «Эхо Москвы», а также к изданию Meduza (признано СМИ-иноагентом).

Экс-юрист организации Навального Любовь Соболь объявлена в розыск. В августе суд признал её виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе и назначил 1,5 года ограничения свободы. В частности, ей запрещалось покидать Московскую область без согласия специализированного госоргана.

Соратница Навального почти сразу после оглашения приговора уехала из России. Известно, что в середине сентября она находилась в Вильнюсе, где работала над YouTube-каналом оппозиционера.