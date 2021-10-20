Любовь Соболь объявили в розыск

Бывший юрист ФБК (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена) Любовь Соболь объявлена в розыск по статье УК РФ. Это следует из базы данных МВД РФ.

Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения разыскивается по статье УК, — отмечается в базе.

Других подробностей не приводится.

Соболь 3 августа была признана Преображенским судом Москвы виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы в 1,5 года. По решению суда в отношении бывшего юриста ФБК действовал ряд ограничений. В том числе ей было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана.

Соболь покинула Россию почти сразу после оглашения приговора. Позже прокуратура обжаловала приговор, и Мосгорсуд запретил Соболь покидать пределы столицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в середине сентября соратница Алексея Навального Любовь Соболь находилась в Вильнюсе. Там она работала над YouTube-каналом оппозиционера. Команда «Навальный LIVE» вела эфиры из трёх студий — в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе.