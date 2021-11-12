ФСИН попросила заменить условное наказание Соболь реальным

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с просьбой заменить назначенные условные исправительные работы бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Любови Соболь реальными. Об этом сообщили в Симоновском суде Москвы, передаёт РИА Новости. Наказание назначено по делу о незаконном проникновении в квартиру.

В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления, — сказали в суде.

В апреле 2021 года мировой судья судебного участка московского района Новокосино приговорил Соболь к году исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне Мосгорсуд приговор утвердил. Речь идёт об обвинениях соратницы Алексея Навального в попытках незаконного проникновения в частную квартиру.

В августе суд признал Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции, проходившей в январе. Ей назначили полтора года ограничения свободы. В частности, ей запрещалось покидать Московскую область без согласия специализированного госоргана. Почти сразу после оглашения приговора Соболь уехала из России. Она объявлена в розыск.

В конце октября в отношении Любови Соболь было возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению владельца компании «Конкорд» Евгения Пригожина. Поводом стало видео на YouTube, в котором, по мнению Пригожина, содержатся порочащие его сведения.