Суд вернётся к рассмотрению иска Грудинина к «ВКонтакте» 22 мая

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Нарушения режима самоизоляции в День Победы в Москве не были массовыми. 9 мая было составлено менее тысячи протоколов, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Это самый низкий показатель за весь период, уточнил он. Граждане достаточно дисциплинированно соблюдали режим ограничений и почти не нарушали его, — цитирует Данчикова ТАСС. Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму...