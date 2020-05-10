Суд вернётся к рассмотрению иска Грудинина к «ВКонтакте» 22 мая

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назвал новуж дату заседания по иску директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина к социальной сети «ВКонтакте». Рассмотрение дела назначено на 24 апреля.
По данным арбитража, изначально заседание должно было пройти 24 апреля. Однако его перенесли,
Как писал NEWS.ru, Грудинин вместе с Ксенией Кутюхиной, которую СМИ называют его гражданской женой, обратились в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ООО «ВКонтакте». Они просят признать факт нарушения прав на охрану частной жизни.
Добавьте наши новости в избранные источники