Суд в Москве арестовал городского депутата Людмилу Штейн на 10 суток

https://static.news.ru/photo/7900a346-5e4c-11eb-834c-fa163e074e61_660.jpg Людмила Штейн Фото: Люся Штейн/facebook.com

Пресненский суд Москвы принял решение об аресте муниципального депутата Басманного района Людмилы Штейн на десять суток из-за призывов к участию в несанкционированной демонстрации 23 января.

Штейн Людмила Петровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее СМИ сообщали, что столичный депутат и активистка из группы Pussy Riot были задержаны в Москве после того, как якобы сбили на автомобиле сотрудника правоохранительных органов, писал NEWS.ru. Эта информация не подтвердилась, в отношении Штейн не было возбуждено уголовное дело.

23 января в Москве и других российских городах прошли не санкционированные властями демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

22 января появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».