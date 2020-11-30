Суд удовлетворил иск Никиты Михалкова к блогеру

https://static.news.ru/photo/e92aa2fe-3302-11eb-aa02-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд удовлетворил иск студии «ТРИТЭ» режиссёра Никиты Михалкова к блогеру Роману Ерохину о запрете использования фрагментов передачи «Бесогон».

Ерохин в 2011 году основал сайт, на котором выкладывал фрагменты передачи. Студия «ТРИТЭ» потребовала удалить уже размещённые отрывки и запретить выкладывать новые.

Как сообщили RNS в пресс-службе суда, требования истца решено удовлетворить. Ответчик намерен опротестовать это решение. Блогер настаивает, что его письменные возражения по делу не были рассмотрены. По словам Ерохина, он не нарушал авторских прав, поскольку только цитировал выпуски, а не выкладывал их целиком.

Первый раунд рассматриваю для себя как тестовый и разминочный, несмотря на вердикт, потому что впереди финал: суд следующей инстанции, апелляция, — заявил блогер.

Как передавал NEWS.ru, ранее Михалков написал заявление в полицию на активистов, разместивших на YouTube ролик о незаконных вырубках леса в Нижегородской области. По утверждению экологов, режиссёр имеет к вырубкам непосредственное отношение. Полиция уже возбудила дело по статье о клевете.