Суд удовлетворил иск Никиты Михалкова к блогеру

Мосгорсуд удовлетворил иск студии «ТРИТЭ» режиссёра Никиты Михалкова к блогеру Роману Ерохину о запрете использования фрагментов передачи «Бесогон».
Ерохин в 2011 году основал сайт, на котором выкладывал фрагменты передачи. Студия «ТРИТЭ» потребовала удалить уже размещённые отрывки и запретить выкладывать новые.
Как
Первый раунд рассматриваю для себя как тестовый и разминочный, несмотря на вердикт, потому что впереди финал: суд следующей инстанции, апелляция, — заявил блогер.
Как передавал NEWS.ru, ранее Михалков написал заявление в полицию на активистов, разместивших на YouTube ролик о незаконных вырубках леса в Нижегородской области. По утверждению экологов, режиссёр имеет к вырубкам непосредственное отношение. Полиция уже возбудила дело по статье о клевете.