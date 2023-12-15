Суд сообщил, что Навальный «убыл из Владимирской области»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Владимирский суд в ходе слушания зачитал справку от 12 декабря, в которой говорится, что оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание за организацию экстремистского сообщества и ряду других статей, убыл из Владимирской области в исправительное учреждение за пределами этого региона, сообщает Telegram-канал SOTAvision (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Заседание перенесли на 18 декабря до выяснения информации о местонахождении заключенного, уточняет канал.

12 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что Навального этапировали из ИК-6 во Владимирской области в Москву. По информации канала, оппозиционера доставили в столицу для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме. Официально эта информация не подтверждена.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) 8 декабря сообщила, что адвокаты политика весь день простояли возле владимирских ИК-6 и ИК-7, но везде им отказали в посещении. Она отметила, что в тот же день политика не вывели в суд по видеосвязи из ИК-6. Сотрудник колонии объяснил это аварией, из-за которой в исправительном учреждении нет электричества.