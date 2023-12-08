Адвокаты третий день не могут найти Навального Ярмыш сообщила, что адвокатов третий день не пускают в колонию к Навальному

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила в Telegram-канале «Команда Навального», что адвокатам третий день неизвестно о его местонахождении. Она рассказала, что до этого от Навального хотя бы иногда приходили письма, но уже неделю писем нет, а письма политику тоже не доставлены.

Ярмыш сообщила, что адвокаты Навального весь день простояли возле ИК-6 и ИК-7 во Владимирской области, но везде им отказали в посещении. По ее словам, на прошлой неделе политику, отбывающему наказание в ИК-6, стало плохо в камере, к нему прибыли сотрудники колонии, положили на койку и поставили капельницу. Ярмыш отметила, что после того случая адвокаты видели Навального и он был в относительном порядке.

Пресс-секретарь Навального также рассказала на своей странице в Twitter (X), что 8 декабря политика также не вывели в суд по видеосвязи. По словам Ярмыш, сотрудник колонии объяснил это аварией, из-за которой в исправительном учреждении нет электричества.

7 декабря Басманный суд Москвы продлил арест адвокатам Навального Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Защитники пробудут в СИЗО как минимум до 13 марта 2024 года. Все трое проходят по делу об участии в экстремистском сообществе, они находятся под арестом с 13 октября.