Адвокатам Навального продлили арест до 13 марта Басманный суд Москвы продлил арест адвокатам Сергунину, Кобзеву и Липцеру

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Игорь Сергунин

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения адвокатам Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру, защищавшим оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Они пробудут в СИЗО до 13 марта 2024 года. Слушания прошли в закрытом режиме и по отдельности.

7 декабря 2023 года Басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения Сергунину Игорю Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) до 13 марта 2024 года, — говорится в одном из сообщений.

Спустя полтора часа пресс-служба сообщила и о продлении меры пресечения Кобзеву и Липцеру. Адвокаты возражали против закрытия заседания.

Уголовное дело в отношении адвокатов Алексея Навального было возбуждено 11 октября. Все трое задержанных представляли интересы опоозиционного политика в процессе по делу «Ив Роше». Защитников обвиняют в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК). В СИЗО они находятся с 13 октября.

По версии следствия, Кобзец, Липцер и Сергунин, «используя свой статус при оказании юридической помощи» для доступа в колонию, где содержится Навальный, обеспечивали передачу информации «между руководителями, участниками экстремистского сообщества» и Навальным. Гособвинение настаивает, что это позволяло оппозиционеру продолжать «осуществлять функции лидера» сообщества при подготовке и «совершении преступлений».