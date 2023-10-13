Суд арестовал адвокатов Навального Трех адвокатов Навального отправили в СИЗО в рамках дела об экстремизме

Фото: РИА Новости

Вадим Кобзев

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, представлявших интересы осужденного оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает «Интерфакс». С ходатайством об аресте выступило следствие. Юристов задержали в рамках дела об эстремистском сообществе.

Заседания прошли в закрытом режиме из-за опасений следователей о разглашении адвокатской тайны и личной безопасности. Эту просьбу поддержал только Игорь Сергунин, другие были против. При этом защита фигурантов просила суд избрать им меру пресечения, не связанную с отправкой в СИЗО. Арестованные пробудут в заключении по меньшей мере до 13 декабря 2023 года.

О задержании Кобзева, Сергунина и Липцера стало известно днем 13 октября. По месту жительства адвокатов прошли обыски. Все трое задержанных представляли интересы Алексея Навального в процессе по делу «Ив Роше». Кобзев также являлся его адвокатом по делу об экстремизме, после рассмотрения которого оппозиционера приговорили к 19 годам колонии. Юристов подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества, им может грозить до двух лет тюрьмы.

Ранее Навальный получил «самое строгое из возможных наказаний» в российских колониях — его на 12 месяцев переведут в единое помещение камерного типа. Он заявил, что такое решение последовало из-за его «неисправимости» после поданной им апелляции в суд общей юрисдикции. Политик добавил, что чувствует себя «усталой рок-звездой на грани депрессии», которая «достигла вершины хит-парада».