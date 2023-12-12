Baza: Навального этапировали в Москву

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционера Алексея Навального этапировали из исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области в Москву, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, в столице назначены следственные мероприятия по уголовному делу о вандализме.

Ранее политик пропустил три заседания суда, к которым должен был подключиться по видеосвязи. Адвокаты заключенного почти неделю не могут с ним связаться во владимирской колонии.

О местонахождении политика не было известно неделю. В президентском Совете по правам человека на запросы СМИ указали, что в ИК им «не отчитываются, кого и куда переводят». Член СПЧ Ева Меркачева предположила, что его могли перевести в колонию особого режима, однако не слишком далеко.