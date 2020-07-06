Суд предъявил Ефремову обвинения по делу о ДТП в окончательной редакции

https://static.news.ru/photo/37fd6908-bfa3-11ea-84f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о том, что следствие предъявило актёру обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП.

Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, всё идёт по плану. Скоро будет суд, — цитирует его ТАСС.

ДТП с Ефремовым произошло в центре столицы на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель последнего скончался в больнице от полученных травм. В момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Артиста отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось о том, что юристы актёра Михаила Ефремова постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым страдает артист.

Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина».