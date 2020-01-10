https://static.news.ru/photo/dd17c3ec-1865-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Первое заседание Лаишевского районного суда Татарстана по делу о крушении в Казани в 2013 году Boeing 737-500 назначено на 24 января. Об этом сообщается на сайте суда.

Катастрофа произошла 17 ноября 2013 года. Лайнер Boeing 737-500 авиационной компании «Татарстан», летевший рейсом Москва — Казань, рухнул при посадке в Казани. Все 50 человек, находившиеся на борту, погибли.

Обвиняемыми по делу проходят бывший заместитель гендиректора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора лётной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин.

Как ранее писал NEWS.ru, утром 27 декабря появилась информация о том, что пассажирский самолёт компании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан в Казахстане, упал после взлёта.