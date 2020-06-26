Суд перевёл под домашний арест фигурантов дела о хищении в Ново-Огарёво

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Двум фигурантам дела о хищениях бюджетных средств при строительстве дома приёмов в резиденции президента в Ново-Огарёво была смягчена мера пресечения.

Суд изменил меру пресечения Дмитрию Михальченко и Андрею Каминову с содержания под стражей на домашний арест, — цитирует «Интерфакс» решение Второго Западного окружного военного суда.

Отмечается, что во время строительства резиденции президента РФ было похищено 1,5 млрд рублей.

По версии следствия, в преступлении замешан глава ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов. Именно его подозревают в организации преступной группы, ещё нескольких бизнесменов считают его соучастниками.

В частности, один из них — Михальченко, ранее занимал пост гендиректора ООО «Феникс», оператора порта Бронка под Петербургом. Вместе с Каминовым он в настоящее время обвиняется в создании преступного сообщества в рамках данного дела.

Кроме Михальченко и Каминова, фигурантами являются бывшие начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин и экс-гендиректор компании «Климат проф» Борис Мальцев.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, являющийся фигурантом дела о хищении на стройке Ново-Огарёво, заявил о пропаже $30 тыс. и 500 тыс. рублей при обыске. По его словам, указанная в документах следствия сумма отличается от той, что была изъята на самом деле.