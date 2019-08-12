https://static.news.ru/photo/7134de30-bdac-11e9-bd42-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд оштрафовал жителя города Енисейска за публикацию в социальной сети «ВКонтакте». Мужчине предстоит выплатить 30 тысяч рублей за оскорбительный пост о президенте России.

Причиной гнева сибиряка, по его словам, стало то, что он работает за троих, а получает за одного. Владимира Путина он назвал матерным словом, которое часто используют в адрес людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Неприличную публикацию заметили. Разжигателя ненависти и вражды из Красноярского края признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ.

Как отмечено в постановлении суда , при вынесении решения были учтены смягчающие обстоятельства, личность виновного, а также его имущественное положение. Поэтому суд применил минимальное наказание.

Ранее в Сыктывкаре, как писал News.ru, суд признал помощника депутата виновным в возбуждении ненависти и вражды из-за видеороликов, которые тот размещал в интернете.