Суд оштрафовал жителя города Енисейска за публикацию в социальной сети «ВКонтакте». Мужчине предстоит выплатить 30 тысяч рублей за оскорбительный пост о президенте России.
Причиной гнева сибиряка, по его словам, стало то, что он работает за троих, а получает за одного. Владимира Путина он назвал матерным словом, которое часто используют в адрес людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Неприличную публикацию заметили. Разжигателя ненависти и вражды из Красноярского края признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ.
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Ранее в Сыктывкаре, как писал News.ru, суд признал помощника депутата виновным в возбуждении ненависти и вражды из-за видеороликов, которые тот размещал в интернете.