Суд изъял у бывшего подмосковного чиновника имущество на миллиард рублей

https://static.news.ru/photo/dce6d24e-db2b-11ea-bbc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье суд взыскал с бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его семьи недвижимость и имущество на один миллиард рублей неподтверждённых доходов.

Одинцовский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России. Всего в счёт государства обратятся 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Большая часть изъятого — участки для дачной застройки, передаёт ТАСС.

Это второй подобный иск Генпрокуратуры в отношении Шестуна и 39 соответчиков — 8 апреля 2019 года Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск об изъятии в доход государства 770 объектов недвижимости, в том числе 657 земельных участков, зарегистрированных на физических и юридических лиц. В доход государства было обращено имущество общей стоимостью 2,6 миллиарда рублей.

Супруга Шестуна обвинила Генпрокуратуру в приписывании мужу активов, к которым он на самом деле не имеет никакого отношения.

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Шестуна арестовали в июне 2018 года. Его обвинили в мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Чиновник не признал вину в совершении преступления.

Шестун считает уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По словам бывшего чиновника, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Шестун неоднократно объявлял голодовки и попадал в реанимацию.