Арестован фигурант дела о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Арестован второй обвиняемый в вымогательстве у топ-менеджера Ростеха

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской суд Москвы арестовал Станислава Дейнеко — второго фигуранта дела о вымогательстве более двух миллионов рублей у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко, сообщает ТАСС. Ранее по этому делу суд арестовал на тот же срок пиар-специалиста Антона Сафонова.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 27 октября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дейнеко С. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), на срок до 26 декабря 2023 горда, — сказали в суде.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты вымогали у Бровко деньги за удаление постов о супружеской измене, о том, что его супруга телеведущая Тина Канделаки ненадлежащим образом исполняет обязанности директора спортивного телеканала, а также о том, что Бровко получил свою должность в Ростехе благодаря связям Канделаки.

Посты размещались в Telegram-каналах «Проект Сканер» и Riddle. По версии обвинения, Слободенюк, Москвин и Малушенко являются владельцами и администраторами этих каналов. Предположительно, они занимались вымогательством денег у известных людей под угрозой публикации порочащих их сведений. Так, они потребовали у Бровко через его помощника 470 тысяч рублей за удаление таких постов, угрожая размещением новых.