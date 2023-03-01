Дело о вымогательстве у Тины Канделаки и ее мужа дошло до суда

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Тина Канделаки

Генпрокуратура направила в суд дело о вымогательстве денег у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Фигурантами разбирательства стали Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко, которые связаны с Telegram-каналами «Проект Сканер» и Riddle.

Соучастники в указанных Telegram-каналах опубликовали статьи о директоре по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруге Тинатин Канделаки, негативно освещающие их работу и личную жизнь. После чего они потребовали у Бровко через его помощника передать денежные средства в общей сумме 470 тыс. рублей за удаление данной информации, угрожая размещением новых порочащих их сведений, — говорится в сообщении.

3 февраля был задержан администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов, которого подозревают в вымогательстве денежных средств и нанесении ущерба бизнесмену на 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которых задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у главы Ростеха с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей.