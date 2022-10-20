«Стыд, страх и вина»: психолог разъяснила причины переедания при стрессе Психолог Лобанова назвала причинами переедания при стрессе чувство страха, вины и стыда

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Многие люди во время стресса начинают много есть по причине неконтролируемого компульсивного поведения, что является самой распространенной формой пищевого расстройства, пояснила Газете.Ru медицинский психолог Диана Лобанова. Специалист уточнила, что человек, пребывая в таком состоянии, никак не может контролировать свой аппетит, а после трапезы испытывает чувство вины и стыда.

По ее словам, компульсивное означает «навязчивое», «не контролируемое сознанием». Человек в такой опасной ситуации не способен остановиться, даже применяя силу воли. Это расстройство связано с перееданием даже при отсутствии чувства голода. При этом чувство голода и насыщения у человека отсутствует, как и радость от поглощения пищи.

Ест очень много, практически до состояния, когда уже ничего не лезет. Кроме того, ест практически всегда в одиночестве, из-за чувства стыда или вины, страха, что кто-то увидит. При этом недоволен своим внешним видом, — рассказала медицинский психолог.

Лобанова рекомендовала при резких позывах обязательно что-то съесть, выпить медленно стакан теплой воды. После этого необходимо взять паузу и подумать, присутствует ли чувство голода. Если ответ положительный, то пищу стоит тщательно пережевывать, отмечая ее вкус и запах. При этом не стоит наедаться до тяжести в желудке.

Кроме того, избавиться от переедания при стрессе помогут ежедневные прогулки и физическая активность. Жирную пищу стоит заменить на овощи и фрукты, подчеркнула специалист.

Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина ранее рассказала, что частое употребление красного мяса может привести к онкологическому образованию в кишечнике. Чтобы этого не допустить, необходимо вместе с мясом употреблять овощи. Она также отметила, что в категорию красного мяса попадает говядина, свинина, а также баранина.