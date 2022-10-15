Названы опасные последствия переедания красного мяса Диетолог Щетинина предупредила, что переедание красного мяса грозит онкологией кишечника

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Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала URA.RU, что частое употребление красного мяса может привести к онкологическому образованию в кишечнике. Эксперт добавила, что для того, чтобы этого не допустить, необходимо вместе с мясом употреблять овощи. Он также отметила, что в категорию красного мяса попадает говядина, свинина, а также баранина.

Чтобы затормозить процессы онкообразования мы должны наладить процесс выведения распада того же белка. Чтобы активнее они выводились, вместе с мясом обязательно нужно съедать клетчатку, которая содержится в овощах, — поделилась Щетинина.

Она добавила, что наилучший результат также может быть достигнут, когда питание сбалансировано. Для этого, пояснила эндокринолог, следует два раза в неделю есть красное мясо, или курицу, а три раза в неделю рыбу, при этом «два из них не жирную, а один раз — жирную».

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.