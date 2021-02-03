Стресс и вакцинация: врачи советуют россиянкам не торопиться с зачатием

Статистика по заболеваемости коронавирусом в России начала показывать положительную динамику. Также в нашей стране активно проходит вакцинация населения от COVID-19. Оба этих фактора могут вселить в россиянок уверенность, что сейчас достаточно подходящее время для зачатия ребёнка. Врачи поделились противоположным мнением и настоятельно рекомендовали дамам немного повременить с планированием беременности. Когда в 2021 году медики советуют готовиться к рождению малыша, является ли массовая невротизация россиян из-за пандемии противопоказанием и как антидепрессанты могут повлиять на гормональную систему женщины, — разбирался NEWS.ru.

Часики не тикают

В 2020 году пандемия коронавируса в корне испортила планы большинства россиян. В том числе многие жительницы нашей страны отложили желанное зачатие ребёнка. Некоторые специалисты сейчас утверждают, что ситуация с заражением в России улучшается и страна вышла на плато по заболеваемости. Всё это может побудить россиянок в ближайшее время вернуться к ранее задуманному и наконец забеременеть. Как рассказала NEWS.ru директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, пока этого делать не стоит. По мнению специалиста, жительницы нашей страны должны сейчас учитывать несколько факторов и обязательно заблаговременно заниматься своим здоровьем.

Я рекомендую пока предохраняться. К осени заболеваемость пойдёт на спад, значительное число россиян уже будет привито, тогда и стоит планировать беременность. Также я считаю, что будущие мамы и сами должны привиться, чтобы быть защищёнными. Подождать полгода после этой процедуры и тогда уже заниматься зачатием. Никакой срочности в этом вопросе нет, календарь рождения достаточно гибкий, его можно отодвинуть на год-два. Этот срок не является критичным. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

Медик подчеркнула, что каждая женщина должна понимать, с какими проблемами она может столкнуться, планируя беременность в настоящий момент. По словам эксперта, в нынешних условиях особо важно, чтобы рождение ребёнка было именно спланированным.

Всё, что случается стихийно, подвергается гораздо большим рискам, — заключила акушер-гинеколог.

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Полезный расчёт

Ранее специалисты Минздрава публиковали рекомендации, которые стоит учитывать перед вакцинацией от COVID-19. В том числе в документе указано, что прививку не нужно ставить в том случае, если в ближайшие три месяца планируется зачатие. Как пояснил NEWS.ru международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе, три месяца — это стандартная рекомендация, которая используется при различном вакцинировании. Спикер согласился со мнением своей коллеги, что решение о сроках зачатия сейчас должно быть обдуманным и взвешенным. Поэтому россиянкам стоит подстраивать свои планы под текущие обстоятельства рационально.

Коронавирус достаточно нестандартное заболевание. Даже несмотря на то, что уже разработали несколько вакцин, это моментально не решит проблему. Исходя из этого принципа, каждая россиянка имеет право сделать выбор, забеременеть в ближайшее время или же обезопасить себя вакциной и немного отложить зачатие. В целом я думаю, что наличие вакцины и коронавируса никак не изменят половое поведение женщин. Но в случае непланируемой беременности волнений у них будет больше. Борис Лордкипанидзе акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ

Специалист уточнил, что планирование беременности подразумевает не только посещение гинеколога. По словам врача, каждая женщина, в первую очередь, должна пройти ряд обследований и исключить общесоматические заболевания, проконсультироваться по поводу хронических болезней, если они есть.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Восстановление баланса

В период пандемии многие специалисты отмечают, что увеличилось число россиян, страдающих неврозами, депрессиями и тревожными расстройствами. Как отметил Борис Лордкипанидзе, если кого-то из россиянок мучает постоянное чувство тревоги или другой эмоциональный дискомфорт, то им стоит обратиться к психотерапевту. Это поможет скорректировать состояние женщины до наступления беременности.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с NEWS.ru заявил, что при приёме серьёзных препаратов — это антидепрессанты, транквилизаторы бензодиазепинового ряда и нейролептики, — на восстановление организма необходимо минимум шесть месяцев. Специалист пояснил, что подобные медикаменты воздействуют на гормональную систему и могут вызвать сбой в организме. Поэтому раньше этого срока планировать беременность россиянкам не желательно.

Не всегда в качестве лечения мы прописываем препараты данного ряда. Распространённые неврозы, например, часто лечатся натуральными препаратами (разные виды трав) в сочетании с психотерапией. В таком случае ограничения по планированию беременности гораздо меньше. А если речь идёт о психически больных, они ведь тоже рожают. Им мы даём примерно год на восстановление после препаратов, только потом возможно зачатие. Владимир Файнзильберг психотерапевт психотерапевт

По словам эксперта, текущая ситуация в мире безусловно негативно сказывается на эмоционально-психологическом здоровье россиян. Специалист считает, что из-за этого количество беременностей не снизится, но выносить ребёнка смогут далеко не все жительницы нашей страны. По заключению психотерапевта, «баланс численности населения становится отрицательным» — умирает больше людей, чем рождается.