Столичные службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве. Ливень с грозой и градом отправит на круглосуточное дежурство аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, передаёт столичный Комплекс городского хозяйства в Telegram.

До конца воскресенья, 27 июня, в городе ожидается гроза с ливневым дождём, град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.

Помимо бригад, которые уйдут на круглосуточные дежурства, в Москве уже сейчас работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». В Комплексе пояснили, что специалисты прочищают водоприёмные решётки и водосточные колодцы для недопущения скоплений воды.

Кроме того, электросетевым организациям было дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, — добавили в сообщении.

Ранее синоптики предупредили, что в воскресенье москвичей ждут 34 градуса жары, а также локальные ливни и грозы. Они спрогнозировали духоту и выраженный дефицит кислорода в воздухе, отметив, что предстоящим днём столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле.