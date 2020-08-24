Столичные медики выявили 681 случай коронавируса за сутки

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В Москве выявлен 681 случай коронавирусной инфекции. Всего в столице с начала пандемии заразились 258 430 человек, из них 206 804 выздоровели.

Об этом 25 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число заражённых в России достигло 966 189 человек, выздоровели 779 747. В настоящее время количество активных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 169 874. Погибли от вируса 16 568 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что зарубежные учёные обнаружили медицинские записи, согласно которым коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году. Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон сообщили, что первыми пациентами с коронавирусной инфекцией могли стать китайские горняки, которые очищали шахты от фекалий летучих мышей. У них были симптомы такие же, как и у заражённых COVID-19.