Стилист назвала два основных правила покупок вещей во время распродаж Стилист Зверева посоветовала покупать на распродаже базовые и актуальные в следующем сезоне вещи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время распродажи нужно следовать двум правилам: покупать вещи базовые и те, которые будут актуальны в следующем сезоне, рассказала стилист Юлия Зверева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, если действовать по этой схеме, то удастся сэкономить и время, и деньги.

Покупаем вещи вне времени, классику и базу. Белая однотонная футболка никогда не будет лишней в гардеробе. Такую базовую вещь можно носить с чем угодно: от брючного костюма до юбки из денима, — сказала Зверева.

В числе базовых вещей стилист назвала бежевое пальто и тренч — это классические вещи вне времени, которые станут хорошим вложением средств. По ее словам, здесь важно выбирать модели ниже колен, поскольку так их можно будет носить и с джинсами, и с платьями.

Также Зверева рекомендовала покупать на распродаже белые рубашки из плотного хлопка прямого кроя, поскольку эта вещь многофункциональна, внесезонна и подходит абсолютно всем. Кроме того, на скидках стилист посоветовала приобрести черные или бежевые лодочки, если их еще нет в гардеробе.

Брючный костюм никогда не выйдет из моды. Главное, выбирайте подходящий вам цвет и правильную посадку. При покупке обратите внимание на посадку брюк: пусть они будут лучше длинноваты (можно подшить), чем маловаты и собираются складкой в зоне бедер и ягодиц, — отметила эксперт.

Кроме того, стилист рассказала, что в качестве инвестиций можно рассмотреть классические сумки и ремни из натуральной кожи. Такие вещи носятся долго, а некоторые сумки даже передаются по наследству при правильном уходе и хранении, отметила Зверева.

Стилист также предложила покупать со скидками те вещи, которые будут актуальны в следующем сезоне. Это могут быть как зимние предметы гардероба, так и летние. На зимней распродаже не лишним будет приобрести дубленку или пуховик, даже если в этом сезоне удастся проходить в нем всего пару недель, посоветовала Зверева.

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