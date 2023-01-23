Дизайнер дала рекомендации по созданию стильного образа Стилист Скороходова посоветовала составлять капсульный гардероб из 8–15 вещей

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Капсульный гардероб, состоящий из 8–15 вещей, поможет всегда выглядеть стильно и создавать интересные образы, рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что базовый набор вещей не потребует много денег, зато позволит быстро составлять нужный образ.

Главное, это найти базовое понимание трендов и внедрить в свою жизнь капсульный гардероб. Для него не нужно много денег, главное — правильно подбирать одежду, чтобы она вся сочеталась между собой, — объяснила стилист.

По словам Скороходовой, главное условие такого гардероба — все вещи в нем должны подходить друг к другу. Она также пояснила: сейчас большое разнообразие модных трендов и, в попытках им соответствовать, многие покупают одежду, которую наденут один раз. Поэтому к покупке люкса стоит подходить осторожно: брендовые вещи должны выбираться на основании статуса человека, чтобы не выглядеть смешно. Кроме того, полностью одеваться в люкс — это антитренд, добавила Скороходова.

Среди основных стильных тенденций 2023 года специалист выделила индивидуальность, комфорт и взаимодействие с внешним миром с помощью одежды. Чтобы сделать образ ярким, Скороходова советует обратить внимание на аксессуары: сейчас особенно актуальны головные уборы, платки, шляпы, моносерьги, крупная бижутерия и кружевные перчатки. Для игры на контрастах дизайнер рекомендует использовать геометрические сумки разных цветов.

Ранее стилист Анна Скороходова посоветовала обратить внимание на экошубы. По ее словам, этой зимой в тренде будут дубленки в стиле 80-х годов, массивные ботинки на шнуровке и необычные сумки.