Стилист Лисовец назвал главные модные тренды осени Стилист Лисовец посоветовал носить кожаную одежду и элегантную обувь осенью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владислав Лисовец

Этой осенью в тренде будут кожаные изделия, джинсы и элегантная обувь, заявил NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. Он призвал россиян сменить спортивные вещи и переходить к элегантно-классической одежде. Также Лисовец отметил, что осенью не стоит бояться носить летние яркие цвета.

В моде этой осенью будут кожаные изделия, джинса, элегантная обувь, казаки, ботильоны. Мы оставляем все спортивное, забываем про спортивное и больше переходим к элегантно-классической одежде. Продолжаем миксовать принты. Не мучаемся и сочетаем разные цвета. Эстетика больше 2000-х, чуть-чуть 70-х и остаются 90-е. Не боимся носить летние яркие цвета: салатовый, желтый, оранжевый. Это абсолютно нормально, — сказал Лисовец

Стилист добавил, что осенью в тренде будут большие сумки, тогда как маленькие подойдут только для специальных мероприятий.

Ранее Лисовец рассказал, что при походе в секонд-хенды можно найти интересные вещи и выглядеть при этом лучше, чем люди, которые тратят на одежду огромные деньги. Он посоветовал выбирать в таких магазинах необычные вещи, которые будут отличаться от других. Стилист призвал не бояться, что эту одежду уже кто-то носил, и напомнил, что винтаж всегда остается в тренде.