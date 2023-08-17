Стилист Лисовец объяснил, как модно одеваться в секонд-хендах Стилист Лисовец посоветовал выбирать необычные вещи в секонд-хендах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влад Лисовец

При походе в секонд-хенды можно найти интересные вещи и выглядеть при этом лучше, чем люди, которые тратят на одежду огромные деньги, уверен стилист Влад Лисовец. В разговоре с «Радио 1» он посоветовал выбирать в таких магазинах необычные вещи, которые будут отличаться от других. Он призвал не бояться, что эту одежду уже кто-то носил, и напомнил, что винтаж всегда остается в тренде.

Нужно искать что-то необычное, непохожее, не нужно бояться вещей, которые уже были в стирке, потому что винтаж всегда приветствуется и стильно выглядит. Я сам люблю секонд-хенды и рекомендую всем. Отличные джинсы можно найти в секонде, какую-то кожаную куртку с интересным кроем, которую уже не производят, тоже можно найти в секонд-хенде, — уточнил стилист.

По словам Лисовца, в моде важен силуэт, а не качество ткани. Эксперт отметил, что найти необычный крой можно только в комиссионных магазинах. Эксперт добавил, что, когда в моду вошел стиль 90-х, все, кто следили за трендами, покупали футболки в секонд-хендах. Он уточнил, что это позволяло сэкономить — в магазинах подобные вещи стоили «безумных денег».

В секонд-хендах это можно было найти за копейки. Там одежда, которая не нужна обычным людям, потому что они носят то, что носят все, — заключил стилист.

Стилист Ольга Ким ранее посоветовала посещать секонд-хенды в дни распродаж, это позволит еще больше сэкономить. По ее словам, стоит следить за объявлениями о дополнительных скидках в социальных сетях.