Стилист дала совет, как сэкономить на походе в секонд-хенд Стилист Ким посоветовала посещать секонд-хенды в дни распродаж

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При походе в секонд-хенд можно сэкономить, если посещать магазины в дни распродаж, посоветовала стилист Ольга Ким. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что стоит следить за объявлениями о дополнительных скидках в социальных сетях. По ее словам, лучше всего приходить на распродажу в секонд-хенд рано, чтобы потом не тратить много времени на поиски интересных вещей.

Тут есть одно «но» — обычно на сейлах остается не так много «шедевров». Так что придется потратить еще больше времени на археологические раскопки, — уточнила эксперт.

По словам стилиста, сейчас в моде вещи эпохи 90-х и нулевых. В связи с этим в секонд-хендах стоит обратить внимание на одежду оверсайз и удлиненные пиджаки. Она пояснила, что важно ориентироваться в трендах, так как есть вероятность купить устаревшие вещи, которых много в таких магазинах. Ким подчеркнула, что антитрендом считается эпоха 2010-х.

Что сейчас можно искать в секондах? Вещи из 90-х: вареные джинсы, цветные болоньевые куртки «адидадски», мини-юбки, вещи из сетки, удлиненные пиджаки прямого или приталенного кроя как в фильме «Красотка». Вещи эпохи 2000-х: укороченные кардиганы, кроп-топы, вещи с оверсайз кроем: пиджаки, косухи, футболки, лонгсливы, широкие брюки с защипами в мужском стиле, — пояснила стилист.

Кроме того, на походах в секонд-хенд можно заработать. Ким посоветовала искать дешевые вещи 70-х годов, которые потом можно перепродать ценителям винтажа. Для этого лучше посещать барахолки или специальные маркеты, уточнила Ким.

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