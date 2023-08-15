Васильев назвал цвет в одежде, добавляющий лишний вес Историк моды Васильев назвал красный цвет создающим иллюзию лишнего веса

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Некоторые цвета в одежде, в частности, красный, создают иллюзию лишнего веса, рассказал в своем блоге историк моды и бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. Цитируя эксперта, «Москва 24» отмечает, что важнейшим навыком стильной женщины является умение сочетать оттенки в одежде, а неправильный выбор цвета может испортить и дорогой образ.

Нужные цвета скроют недостатки фигуры, сделают лицо выразительным, и выглядеть вы будете на 5–7 лет моложе. Например, красный цвет привлекает внимание окружающих и добавляет несколько килограмм вашей фигуре, — подчеркнул Васильев.

По его словам, в одежде необходимо комбинировать красный с другими цветами, однако следует исключить его сочетания с коричневым, оранжевым и оливковым оттенками. Экс-телеведущий посоветовал обратить внимание на черный или белый цвета. Также, по его мнению, с красным хорошо выглядят зеленый, желтый и фиолетовый цвета.

Ранее Александр Васильев заявил, что ведущие на российских федеральных телеканалах, критикующие Запад, в доказательство своего патриотизма должны отказаться от западной недвижимости и одежды и переобуться в лапти. Он пояснил свою позицию тем, что многие из российских известных медиаперсон имеют недвижимость за границей.