Ставлю разогревать духовку, а в это время смешиваю кабачки с яйцами: полезные кексы для завтрака

Ставлю разогревать духовку, а в это время смешиваю кабачки с яйцами: полезные кексы для завтрака

Овощные булочки-кексы из кабачков и яиц — это сытный, полезный и очень вкусный завтрак, который готовится быстро и без лишних хлопот. Они удобны для перекуса, их можно брать с собой на работу или в дорогу.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок (300 г), 3 яйца, 50 мл молока, 3 ст. л. муки, 1 ст. л. растительного масла, соль, перец, зелень (укроп, петрушка). По желанию: 50 г ветчины и 50 г сыра.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. В миске смешайте кабачок, яйца, молоко, муку, масло, соль, перец и рубленую зелень. Добавьте мелко нарезанную ветчину и тертый сыр, если используете.

Разлейте тесто по формочкам (силиконовым или самодельным из фольги). Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить овощные кексы и дала совет: добавьте в тесто немного творога — он сделает кексы более воздушными и нежными.

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