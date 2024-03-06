«Станции мужской поддержки» заработают в преддверии 8 Марта «360» открыл «Станции мужской поддержки» для помощи в выборе подарков к 8 Марта

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Телеканал «360» открывает «Станции мужской поддержки» в преддверии 8 Марта для помощи в выборе подарков. Заместитель генерального директора канала Алексей Коваль подчеркнул, что точки помощи будут работать в крупнейших торговых центрах. Мужчинам помогут советами, чтобы те могли сэкономить время и выбрать для дорогих женщин тот подарок, который им точно понравится.

В предпраздничные дни мы откроем в крупнейших торговых центрах «Станции мужской поддержки», где мужчины, которые не решили, что подарить найдут подсказки и советы. Мы хотим сберечь их нервы и сэкономить время на походы по магазинам, — отметил Коваль.

Пункты «Станций мужской поддержки» будут открыты 6-7 марта в торгово-развлекательных комплексах Vegas. Там мужчины смогут получить рекомендации по выбору подарков для жен, матерей, дочерей, знакомых и коллег. Также им предложат кофе и психологическую поддержку.

Ранее из опроса NEWS.ru стало известно, что деньги, свободное времяпрепровождение и поход на массаж являются идеальными подарками для женщин на 8 Марта. При этом вариант деньги лишь с небольшим отрывом обогнал второй по популярности ответ — возможность полениться в течение всего праздника (17% против 14%).