Назван идеальный подарок для женщин на 8 Марта NEWS.ru: большинство женщин считают деньги идеальным подарком на 8 Марта

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Деньги, свободное времяпрепровождение и поход на массаж являются идеальными подарками для женщин на 8 Марта, следует из опроса, проведенного NEWS.ru. При этом вариант деньги лишь с небольшим отрывом обогнал второй по популярности ответ — возможность полениться в течение всего праздника (17% против 14%).

Из опроса также следует, что женщины мечтают об ужине с Путиным (13%) и свидании с любимым человеком (11%). Такие классические варианты, как цветы и сладости, а также украшения оказались менее популярными. Они набрали лишь 6% голосов. При этом самым нежеланным подарком стало предсказание на ближайшее будущее.

Опрос проводился в период с 5 по 6 марта. Участие в нем приняли свыше 4,2 тысячи человек из разных городов России.

Ранее граждане РФ назвали главу Центробанка Эльвиру Набиуллину самой влиятельной женщиной страны. Такого мнения придерживаются 30% опрошенных в Сети граждан. На втором и третьем местах рейтинга расположились спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор ТНТ Тина Канделаки, которые набрали 22% и 14% голосов соответственно. В список самых влиятельных женщин России также вошли генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук (9%) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (6%).