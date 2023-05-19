Стало известно, в каких овощах больше всего нитратов Нутрициолог Киреева предупредила о высоком содержании нитратов в листовой зелени

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Больше всего нитратов содержится в листовой зелени, такой как кинза и петрушка, а также в овощах — свекле, редисе и белокочанной капусте, предупредила врач-нутрициолог Анна Киреева. Она рассказала «Газете.Ru», что в некотором количестве вредные вещества содержаться также в моркови, огурцах, кабачках, тыкве, редьке и цветной капусте, а меньше всего нитратов в картофеле, репчатом луке, перце, томатах и чесноке.

Для безопасного питания важно знать, в какой части растений нитраты концентрируются больше всего. <...> Для огурцов, кабачков и тыкв — место прикрепления плода к стеблю, для других овощей нитраты накапливаются в разных частях, — уточнила специалист.

Нутрициолог добавила, что в капусте вреднее всего кочерыжка, верхние листья и прожилки, а в моркови, томатах и перце больше всего нитратов содержится в сердцевине. Киреева также пояснила, что в свекле и картофеле вредные соли концентрируются в кожуре, а в арбузе и дыне — в мякоти под коркой.

По словам нутрициолога, эти части лучше всего удалять, чтобы в организм не попадали вредные вещества. Основная опасность нитратов заключается в том, что они приводят к интоксикации и повышают риск развития опухолей. Кроме того, они снижают содержание йода, витаминов С, РР, В2 и Е и влияют на расширение сосудов.

Врач-гастроэнтеролог Алена Михайлова ранее рассказала, что обычная вода помогает нейтрализовать нитраты, так как растворяет неприятные соли. Перед употреблением необходимо вымачивать овощи и фрукты в течение 20–30 минут, периодически меняя воду, пояснила специалист.