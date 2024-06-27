Стало известно, сколько иностранцев выслали из России МВД: из России с начала 2024 года выслали более 30 тысяч иностранцев

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Более 30 тысяч иностранных граждан выслали из России с начала 2024 года, сообщили ТАСС в МВД России. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году.

В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тыс. иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад, — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что в связи с увеличением случаев выдворения за пределы РФ и депортации ведомство призывает иностранных граждан строго соблюдать миграционное законодательство. Также им советуют своевременно обращаться в территориальные органы МВД России за разрешением на работу или патентом.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк, подводя итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», подчеркнула, что полицейские предотвратили более 50 тысяч нарушений в области миграции. За этот период выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ около девяти тысяч иностранных граждан, добавила Волк.

Кроме того, в ходе операции были выявлены и привлечены к ответственности более шести тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Волк также отметила, что запрет на въезд в страну получили 11 тысяч иностранных подданных.