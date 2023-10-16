Стало известно, опасно ли пальмовое масло Технолог Дружинин заявил, что пальмовое масло может быть и вредным, и полезным

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Пальмовое масло может быть и вредным, и полезным, как и любой другой продукт, рассказал NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна, технолог Денис Дружинин. По его словам, если соблюдать меру, то проблем со здоровьем не возникнет.

Миф об опасности пальмового масла для здоровья человека связан с тем, что его стали использовать недобросовестные производители для производства сливочного масла и другой молочной продукции вместо животного жира с целью удешевления производства, — рассказал Дружинин.

Он добавил, что большое количество насыщенных жиров в пальмовом масле вредно для сердца, однако гораздо большее их количество содержится в сливочном масле и это никого не пугает. Кроме того, по словам эксперта, по вредности это сырье поставили в один ряд с трансжирами, что абсолютно неверно. Как объяснил технолог, трансжиры (или транс-изомеры жирных кислот) образуются в процессе частичной гидрогенизации масел, что делает их густыми. Тропическое же пальмовое масло от природы имеет такую консистенцию, этих компонентов в нем нет.

Технолог добавил, что в состав пальмового масла в больших количествах входит пальмитиновая кислота, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты — стеариновая, олеиновая, арахиновая, линолевая, миристиновая, лауриновая. Кроме того, продукт богат витаминами Е, D, K, лецитином, фитостеролами, магнием и фосфором. Однако широкое распространение пальмовое масло получило не из-за полезных элементов.

Основным преимуществом перед другими растительными продуктами является высокая устойчивость к окислению. <...> Отличительной чертой «пальмы» стала его полутвердая консистенция, что успешно используют кондитеры, добавляя его в кремы и глазури, — сказал Дружинин.

Ранее химик-технолог Ольга Косникова заявила, что пальмовое масло является одним из наиболее «демонизированных» продуктов. По ее словам, пальмовый жир является недорогим и универсальным элементом и в умеренных количествах не представляет опасности.