Стало известно о втором полете импортзамещенного самолета SJ-100

Фото: Пресс-служба ПАО «ОАК»/ТАСС

SJ-100

Опытный импортзамещенный самолет SJ-100 совершил второй полет в Комсомольске-на-Амуре в рамках заводских испытаний, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация в своем Telegram-канале. По данным компании, полет длился 75 минут на высоте шести тысяч метров.

Только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй полет был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 метров, — говорится в сообщении.

Пресс-служба корпорации отмечает, что во время второго испытательного полета экипаж выполнил уборку шасси, проверил систему кондиционирования, а также работу противообледенительной системы. Кроме того, во время посадки была испытана система автоматического торможения.

SJ-100 является импортозамещенной версией ближнемагистрального SSJ 100. Российский самолет совершил свой первый выход в небо 29 августа. Продолжительность его полета составила 54 минуты. Самолету удалось подняться на высоту до трех тысяч метров и развить скорость до 343 км/ч. В общей сложности российские конструкторы заместили в SJ-100 около 40 различных систем. В испытаниях были задействованы франко-российские двигатели. Первый полет лайнера состоялся в Комсомольске-на-Амуре.