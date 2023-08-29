«Большой успех»: в Кремле оценили первый полет импортозамещенного SJ-100 Песков назвал большим успехом первый полет импортозамещенного SJ-100

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Импортозамещенный SJ-100

Первый полет импортозамещенного SJ-100 является большим успехом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские инженеры освоили новые технологии в максимально короткие сроки, передает РИА Новости.

Это действительно большой успех, потому что весьма и весьма в сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины. Важно, что это действительно в рекордно сжатые сроки происходит, — заявил Песков.

В скором времени самолет будет оснащен отечественными двигателями, добавил он.

SJ-100 является импортозамещенной версией ближнемагистрального SSJ 100. Российский самолет совершил свой первый выход в небо 29 августа. Продолжительность его полета составила 54 минуты.

Самолету удалось подняться на высоту до трех тысяч метров и развить скорость до 343 км/ч. В общей сложности российские конструкторы заместили в SJ-100 около 40 различных систем. В испытаниях были задействованы франко-российские двигатели.

Первый полет лайнера состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Воздушный борт был изготовлен центром ПАО «Яковлев». В ходе испытаний самолет произвел так называемую «посадку на облако», после чего ушел на второй круг.