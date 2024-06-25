Стало известно о состоянии эвакуированных из Севастополя в Москву детей Четверо перевезенных из Севастополя в Москву детей находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Четверо детей, пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Российской детской клинической больнице в Москве. Отмечается, что пациентам от восьми до 15 лет, это трое мальчиков и девочка.

Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, — поясняется в публикации.

ВСУ днем 23 июня атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. Развожаев сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двоих детей.

Отмечалось, что некоторых пострадавших при обстреле Севастополя, которые находятся в тяжелом состоянии, из аэропорта Жуковский на вертолетах отправили в больницы Москвы. Всего самолетом Ил-76 МЧС России в столицу прибыли 22 раненых.

По словам губернатора Севастополя, в частности, в Москву прилетели пациенты, которые «нуждаются или в особой помощи из-за тяжести полученных травм, или в уникальных медицинских вмешательствах». Глава города отметил, что детей с самыми сложными диагнозами направят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.