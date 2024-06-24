22 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь доставлены в Москву Развожаев: 22 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь доставлены в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22 севастопольца, пострадавшие при атаке украинской армии на город, доставлены в Москву, заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в частности, в столицу прибыли пациенты, которые «нуждаются или в особой помощи из-за тяжести полученных травм, или в уникальных медицинских вмешательствах».

Людей, которые пострадали во время вчерашней атаки ВСУ, сегодня днём доставили из Севастополя в Москву спецбортом МЧС. Врачи, которые прибыли в город минувшей ночью, осмотрели всех, кто находился в наших больницах. Должен отметить, что они высоко оценили работу севастопольских медиков и качество оказанной помощи. По итогам осмотров было принято решение транспортировать 22 пациентов. В их числе — 12 детей, — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в столице севастопольцев направят в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова и другие ведущие медучреждения. Детей с самыми сложными диагнозами направят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Кроме того, глава города пообщался с одним из раненых Виталием Чумаченко. Мужчина рассказал, что суббоеприпас разорвался у мужчины на глазах; осколок прошел насквозь его тела, задев легкое и пройдя в нескольких сантиметрах от сердца. Пострадавший отметил, что врачи сделали все, чтобы как можно быстрее помогать прибывающим людям.

ВСУ днем 23 июня атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. Развожаев сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двоих детей.