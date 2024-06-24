Троих пострадавших севастопольцев отправили на вертолетах в больницы Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троих пострадавших при обстреле Севастополя, которые находятся в тяжелом состоянии, из аэропорта Жуковский на вертолетах отправили в больницы Москвы, пишет ТАСС. Всего самолетом Ил-76 МЧС России в столицу прибыли 22 раненых.

По словам губернатора Севастополя, в частности, в Москву прилетели пациенты, которые «нуждаются или в особой помощи из-за тяжести полученных травм, или в уникальных медицинских вмешательствах». Глава города отметил, что в столице севастопольцев направят в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова и другие ведущие медучреждения. Детей с самыми сложными диагнозами направят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

ВСУ днем 23 июня атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. Развожаев сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двоих детей.

В Севастополе после ракетной атаки объявлен 24 июня объявили днем траура. В этот день отменили все массовые мероприятия и приспустили государственные флаги.