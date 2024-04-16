Стало известно о новом уголовном деле в отношении журналистки DOXA Baza: на журналистку Меньшикову возбудили второе дело об оправдании терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что на журналистку онлайн-издания DOXA Марию Меньшикову возбудили второе уголовное дело по статье об оправдании терроризма. По данным канала, поводом послужила публикация на сайте издания, размещенная 11 июля 2022 года.

Как отмечает Baza, дело на Меньшикову возбудили 15 апреля. По информации авторов канала, эксперты сочли, что журналистка опубликовала запись с оправданием террористической деятельности. Сам пост на территории России был заблокирован, его успели просмотреть 5 тысяч пользователей.

В апреле 2023 года Telegram-канал Baza сообщил о возбуждении первого уголовного дела об оправдании терроризма в отношении Меньшиковой. По информации канала, поводом для возбуждения дела стала публикация в соцсети «ВКонтакте», в которой девушка призвала пользователей написать письма задержанным за поджоги военкоматов. Следователи посчитали, что в послании Меньшиковой считывалось оправдание терроризма, а также призывы к организации террористической деятельности в России.

В январе генпрокуратура поддержала обращение комиссии Думы и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания DOXA. По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, DOXA не раз попадала в поле зрение комиссии.