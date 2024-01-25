Пишущее о студентах и Украине СМИ стало нежелательным в России Деятельность издания DOXA признали нежелательной в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Думы и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания DOXA, говорится в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ. По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, DOXA не раз попадала в поле зрение комиссии.

Депутат пояснил, что DOXA причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России. По его словам, издание размещало инструкции по совершению поджогов военкоматов, полицейских участков и боевой техники, а также призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ.

Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (Doxa), — сказал парламентарий.

Изначально DOXA писала об образовании, но лишилась статуса студенческой организации ВШЭ после освещения московских протестов в 2019 году. В октябре 2022 года журнал стал лауреатом международной премии Student Peace Prize 2023. С началом военной операции на Украине журналисты стали освещать ход боевых действий и выступили с критикой действий РФ.

В Генпрокуратуре РФ ранее сообщили, что в 2023 году в России были заблокированы почти 70 тысяч сайтов, распространявших фейки о ВС РФ. В надзорном ведомстве отметили, что дискредитацией действий российских войск в СВО занимались недружественные страны и их пропагандисты.

В январе Петродворцовый суд Санкт-Петербурга признал запрещенной в РФ информацию на 633 украинских сайтах. Прокуратура установила, что на ресурсах размещались данные украинской хостинговой компании Hostiko, с помощью которых совершались мошеннические действия в отношении россиян.