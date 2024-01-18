Одним решением суда в России запретили более 600 украинских сайтов Суд в Петербурге запретил 633 украинских сайта из-за действий мошенников

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Информацию на 633 украинских сайтах признали запрещенной в РФ, такое решение принял Петродворцовый суд Петербурга, сообщила пресс-служба городских судов. Прокуратура установила, что на ресурсах размещались данные украинской хостинговой компании Hostiko, с помощью которых совершались мошеннические действия в отношении россиян.

При переходе на интернет-ресурсы появляется уведомление «страница не доступна», что не является признаком их неработоспособности, в связи с использованием злоумышленниками CDN (сеть доставки контента), которая позволяет хранить копии веб-страниц на различных серверах, распределенных по всему миру, — сообщили в суде.

Замдиректора Института высокотехнологичного права Генрих Девяткин ранее рассказал, что мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян на фоне СВО. По его словам, злоумышленники начали сообщать людям, что их уличили в отправке денег ВСУ, угрожая заявить об этом в полицию. После этого жулики требовали перевести им еще больше денег, чтобы они не обращались в правоохранительные органы.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в 2023 году в России были заблокированы почти 70 тысяч сайтов, распространявших фейки о ВС РФ. В надзорном ведомстве отметили, что дискредитацией действий российских войск в СВО занимались недружественные страны и их пропагандисты.