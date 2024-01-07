Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег у россиян из-за ВСУ Эксперт Девяткин: мошенники выманивают деньги под угрозой сотрудничества с ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники изобрели новую схему выманивания денег у россиян на фоне специальной военной операции, при которой потенциальной жертве угрожают уголовной статьей за сотрудничество с Вооруженными силами Украины, рассказал телеканалу «Звезда» заместитель директора Института высокотехнологичного права Генрих Девяткин. При малейшем подозрении на давление за поддержку украинской стороны необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Не нужно повторно идти на поводу, никакого финансирования ВСУ нет. Надо как можно быстрее обратиться в полицию. И если отправили деньги мошеннику, то у вас есть до часа времени, чтобы позвонить в банк и заблокировать эту транзакцию, — посоветовал Девяткин.

Очередная схема преступников заключается в том, что они сообщают гражданам, что те отправили деньги ВСУ, а в случае обращения в полицию подпадут под уголовную статью. После этого мошенники начинают требовать еще больше денег, чтобы они сами не сообщили в органы, пояснил эксперт.

Девяткин привел в пример случай, когда человек, обманутый таким образом, взял кредит на несколько миллионов рублей. Затем он отправил деньги злоумышленникам.

С 25 июля 2024 года российские банки начнут по новой схеме возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками. Средства будут поступать в течение 30 дней с момента подачи соответствующего заявления от клиента.

Помимо этого, банки будут на несколько дней блокировать переводы, отправленные на подозрительные счета, и предупреждать об этом клиентов. За это время гражданин должен будет либо подтвердить транзакцию, либо отменить ее.

Ранее Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, нужно сразу прекращать разговор. В пресс-службе регулятора уточнили, что злоумышленников часто выдает предложение перевести деньги на безопасный счет или оформить кредит.