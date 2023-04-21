Журналистка DOXA пойдет под суд по делу о призывах к терроризму Baza: на журналистку DOXA Меньшикову возбудили уголовное дело за призывы к терроризму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении журналистки онлайн-издания DOXA Марии Меньшиковой возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. По информации канала, поводом для возбуждения дела стала публикация в соцсети «ВКонтакте», в которой девушка призвала пользователей написать письма задержанным за поджоги военкоматов. Следователи считают, что в послании Меньшиковой считывается оправдание терроризма, а также призывы к организации террористической деятельности в России.

Журналистке DOXA грозит от двух до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Сама Меньшикова сейчас проживает за пределами России.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в ближайшее время депутаты намерены предложить поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за терроризм, содействие террористической деятельности и призывы к таковой. Он также отметил, что предлагаемые поправки расширят перечень составов преступлений, по которым предусмотрено пожизненное заключение.