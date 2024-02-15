Стало известно о новом формате Большой российской энциклопедии Садовничий: Большую российскую энциклопедию переведут в электронный формат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительством России поручено собрать коллектив и создать Большую российскую энциклопедию (БРЭ) в электронном формате, рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании наблюдательного совета российского общества «Знание», передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, 60 томов энциклопедии могут быть доступны на флешке.

Правительством поручено создать коллектив и сделать Большую российскую энциклопедию в электронном формате. Все 60 томов энциклопедии будут помещены на флешку. Сейчас идет редактирование энциклопедии, добавляют новые понятия. Уже представлены сотни тысяч новых статей. Я считаю, что создание электронной энциклопедии популяризирует знания и науку, сделает ее доступной широкому кругу лиц, — заявил ректор МГУ.

Ранее Садовничий заявил, что введение ЕГЭ не помогло повысить качество образования в России. Тем не менее, по его словам, из ЕГЭ можно извлечь пользу и устранить его недостатки. Одним из основных недостатков ЕГЭ, на его взгляд, является тот факт, что экзаменационные задания часто совпадают с демонстрационными вариантами, публикуемыми заранее. Это, отметил ректор, наносит ущерб знаниям школьников, которые не осваивают предмет, а учатся отрабатывать типовые задачи.