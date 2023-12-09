Стало известно о новой модели коррупции в сфере импортозамещения Глава НАК Кабанов заявил о новой модели коррупции в сфере импортозамещения

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В сфере импортозамещения появилась новая модель коррупции, заявил NEWS.ru председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. По его мнению, борьба с коррупцией в импортозамещении должна стать стратегической задачей государства.

Кабанов рассказал, что расследование коррупционных преступлений имеет свою специфику, в том числе на этапе сбора информации.

Если взятку задокументировать проще, то доказать, например, создание преступной коррупционной группы достаточно сложно. Самые тяжелые преступления связаны с бюджетной сферой, управлением имуществом, государственным заказом. Зачастую они сопряжены с деятельностью организованного преступного сообщества. К тому же сейчас есть ряд отраслей, в которых коррупция проявляется по-новому, — отметил Кабанов.

Он добавил, что «примитивные откаты, которые были раньше, постепенно ушли, остались только в IT-сфере и какой-то процент в строительстве».

Но у нас появляется и другая модель [коррупции], например, в том же импортозамещении. Конечно, и там есть коррупционные проявления. Это наша стратегическая задача, ее надо решить, — заявил член СПЧ, не став раскрывать деталей новой коррупционной модели.

Ранее Кабанов заявил, что самыми коррумпированными отраслями экономики в России являются IT-сфера, ЖКХ и строительство. При этом классифицировать по тому же принципу профильные ведомства не стоит, уточнил он, подчеркнув, что «это не зависит от здания».

Как рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов, с января по сентябрь 2023 года суды вынесли постановления об изъятии у коррупционеров имущества более чем на 220 млрд рублей. По его словам, в распоряжение государства к настоящему моменту переданы 3472 объекта недвижимости на сумму свыше 120 млрд рублей.