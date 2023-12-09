Озвучена общая стоимость изъятого у коррупционеров в 2023 году имущества Краснов: в 2023 году у коррупционеров изъяли имущества на 220 млрд рублей

С января по сентябрь 2023 года суды вынесли постановления об изъятии у коррупционеров имущества более чем на 220 млрд рублей, заявил RT генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам, в распоряжение государства к настоящему моменту переданы 3472 объекта недвижимости на сумму более чем 120 млрд рублей.

Будем продолжать внимательно отслеживать имущественное положение всех таких чиновников, продавших государственные интересы за возможность ведения роскошного образа жизни, — сказал Краснов.

Ранее член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что самыми коррумпированными отраслями экономики в России являются IT-сфера, ЖКХ и строительство. При этом классифицировать по тому же принципу профильные ведомства не стоит, уточнил он, подчеркнув, что «это не зависит от здания».

В декабре задержали старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна. Арест проходил при участии сотрудников областного управления ФСБ. Его подозревают в получении взятки за прекращение уголовного дела. Известно, что преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности СКР.