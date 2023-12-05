74.ru: в Челябинске задержали следователя за взятки

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В Челябинске задержали старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району Вадима Шпигуна, сообщает издание 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что следователя задерживали при участии сотрудников областного управления ФСБ. 6 декабря Тракторозаводский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения.

Его подозревают в получении взятки за прекращение уголовного дела, — сообщил источник.

URA.RU уточняет со ссылкой на свой источник, преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности СКР. Известно, что Шпигун начинал карьеру в органах прокуратуры, после чего перешел в Следственный комитет, где проработал 17 лет.

В ноябре сотрудники ФСБ задержали начальника колонии в Саратовской области, который подозревается в получении крупной взятки. По данным Следкома, злоумышленник вымогал деньги у родственников одного из осужденных. По версии следствия, с мая по сентябрь 2023 года подозреваемый частями получил взятку в общем размере 420 тысяч рублей. За эти деньги он обещал родным осужденного ослабить режим его содержания.