Член СПЧ Кабанов назвал самые коррумпированные отрасли экономики в России Член СПЧ Кабанов: IT, ЖКХ и строительство — самые коррумпированные отрасли в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самыми коррумпированными отраслями экономики в России остаются IT-сфера, ЖКХ и строительство, сообщил NEWS.ru член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. При этом классифицировать по тому же принципу профильные ведомства не стоит, уточнил он, подчеркнув, что «это не зависит от здания».

Я бы выделил не ведомства, а отрасли. Потому что это все же не зависит от здания. На первом месте IT-сфера. Там все непрозрачно. Потом с небольшим отрывом идет ЖКХ. Ну и строительство, — заявил Кабанов.

По поводу ГИБДД, где, как принято считать, всегда был довольно высокий уровень коррупции, член СПЧ пояснил, что в полиции взятки берут меньше, чем в вышеперечисленных сферах. По словам Кабанова, это объясняется тем, что простых инспекторов сейчас, по сути, заменили камеры.

Основной объем, те миллиарды, о которых нам докладывает прокуратура, делают, конечно, чиновники, которые распоряжаются бюджетными деньгами, — прокомментировал он официальные доклады о коррупции в рядах полиции.

Ранее Кирилл Кабанов оценил масштабы коррупции в Росгвардии. По его словам, эта структура остается внизу списка коррупционных схем среди других силовых ведомств. Член СПЧ подчеркнул, что в Росгвардии оперативно реагируют на факты коррупции. Но при этом, отметил он, проблемы все равно остаются, поскольку коррупция является глобальной проблемой.